Просьба студиям и людям "возьмусь за все" не беспокоить. Планируется средний проект, как по сложности, так и по оплате. Нужен человек, который сможет сам написать движок под задачи и ...
Поправить простенький php скрипт
Есть скрипт по постингу в свой форум phpbb.
Из чего состоит:
1. Файл php обработчик.
2. Файл тхт с логинами, паролями, мылом.
3. Файл тхт с названиями топиков.
4. Файл тхт с текстами постов.
Суть работы:
Тхт файлы заполняются столбиком построчно.
Все файлы закачиваются в корневую папку форума. Обработчик запускается в браузере, регистрируются пользователи, форум наполняется темами и постами.
Сейчас может создавать посты в темах рандомно или по одному посту в одну тему в строгом соответствии. А мне нужно чтобы в тему шло точное количество постов в строгом соответствии.
Например, в файле тхт с названиями топиков у меня три темы. В файле тхт с текстами постов – тридцать строк с текстами, из которых с 1 по 10 строку должны уйти в первую тему, с 11 по 20 во вторую тему, с 21 по 30 в третью тему. Сейчас они уходят, но нумерация строк не соблюдается, к примеру в первой теме в первом посте красуется текст из 3 строки, во втором посте из четвертой строки и т.д. То есть рандомно посты идут, а не по порядку.
В PHP не силен, пытался методом тыка менять в коде значения, но не чего не вышло.
Кто разбирается в php сразу найдет, где менять или что нужно дописать.
Тестовый форум стоит готовый. FTP доступ дам, файлы наполненные предоставлю со скриптом.
Кто свободный по времени пишите цену и контакты для связи.
Оплата в wmr, Яндекс.Деньги или qiwi.
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