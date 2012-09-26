Поправить простенький php скрипт

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Завершен7 заявок205 просмотров

Есть скрипт по постингу в свой форум phpbb.

Из чего состоит:

1. Файл php обработчик.

2. Файл тхт с логинами, паролями, мылом.

3. Файл тхт с названиями топиков.

4. Файл тхт с текстами постов.

Суть работы:

Тхт файлы заполняются столбиком построчно.

Все файлы закачиваются в корневую папку форума. Обработчик запускается в браузере, регистрируются пользователи, форум наполняется темами и постами.

Сейчас может создавать посты в темах рандомно или по одному посту в одну тему в строгом соответствии. А мне нужно чтобы в тему шло точное количество постов в строгом соответствии.

Например, в файле тхт с названиями топиков у меня три темы. В файле тхт с текстами постов – тридцать строк с текстами, из которых с 1 по 10 строку должны уйти в первую тему, с 11 по 20 во вторую тему, с 21 по 30 в третью тему. Сейчас они уходят, но нумерация строк не соблюдается, к примеру в первой теме в первом посте красуется текст из 3 строки, во втором посте из четвертой строки и т.д. То есть рандомно посты идут, а не по порядку.

В PHP не силен, пытался методом тыка менять в коде значения, но не чего не вышло.

Кто разбирается в php сразу найдет, где менять или что нужно дописать.

Тестовый форум стоит готовый. FTP доступ дам, файлы наполненные предоставлю со скриптом.

Кто свободный по времени пишите цену и контакты для связи.

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PHP
13 лет назад
safed
Ренат 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Павел справился с заданием отлично! Мне нужно было переделать скрипт, добавить новые функции и подправить старые. Видно, что человек опытный. В чужом php коде разобрался быстро. Сказал, что там все правильно написано и нужно просто дописать. Сделал одно задание по точному постингу в форум. Затем сделал по моей просьбе еще и рандомную дату регистрации пользователей. В целом работой доволен, что мне хотелось он сделал и я могу работать с форумом быстро и с большим удовольствием.
Грамотный заказчик, что приятно даже иногда подсказывал во время работы. С таки людьми приятно и работать и общаться.

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Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад