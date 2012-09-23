Парсер отделений банков

Здравствуйте!

Нужен парсер отделений всех основных банков во всех крупных городах. Этот парсер должен будет интегрироваться с какой-нибудь CMS (а-ля WP, DLE и т.п.)

Вообще замечательно будет, если произойдёт охват всего СНГ

Интересуют сроки и стоимость.