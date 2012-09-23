Существует база данных. Есть готовый SQL-запрос который вытаскивает из базы нужные поля. Нужно написать скрипт с этим запросом, который будет сохранять данные в текстовый файл(перезапись) на сервере построчно. Всего 20 строк.
Парсер отделений банков
Здравствуйте!
Нужен парсер отделений всех основных банков во всех крупных городах. Этот парсер должен будет интегрироваться с какой-нибудь CMS (а-ля WP, DLE и т.п.)
Вообще замечательно будет, если произойдёт охват всего СНГ
Интересуют сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно найти подходящий слайдер и помочь с установкой на сайт (консультация). Устанавливать буду сам, от вас требуется только подсказать какую часть кода нужно вставлять. Вот примерно как должен выглядеть ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо поправить работу JS скрипта в перечисленных браузерах (IE 6 и 7) Стучаться квалифицированным JAVA программистам. Сайт по запросу в ЛС.Завершен13 лет назад
- $500
Требуется сделать расширенный поиск + свойства товаров. + установить готовые битрикс решения, типо летающая корзина, товар дня и тп. Проект срочный, работу нужно будет выполнять ночью.Завершен13 лет назад
- $50
Добрый день уважаемый фрилансеры. Купил у автора модуль Dlemovie 3 (парсер видео ) Заказал некоторые доработки,дело он начал,но не закончил(на контакты не реагирует,из Вконтакте удалился).Сейчас на сайте перестал работать парсер видео с redtube ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $5
Имеется скрипт парсера картинок, его закидываешь в корень прописываешь категорию картинок, количество и размер и он парсит, раньше работал всё ок было, а сейчас просто скачивает картинки тёмные без рисунка. Пример скрипта покажу в личку.Завершен13 лет назад
Создание сайта кредитной тематики, на самописном движке оптимизированным под поисковики с админкой. Возможность добавления статей и новостей из админки.Завершен13 лет назад
- $100Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте Макет полностью отверстан, нужно поставить на битрикс и сделать полностью работоспособным. Жду аськи Бюджет 1500 р.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте, требуется студия-портфолио-магазин: 1. Портфолио работ, видеоролики, баннеры (гиф-флэш выбор по категориям ( размер-формат)), сайты, лэндинг пэйдж, html письма, использовать скорее всего лайтбокс! 2. Раздел заказов: так же все ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад