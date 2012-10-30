Создание сайта по кредитам. Приватно для BOB41K

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка131 просмотр

Создание сайта кредитной тематики, на самописном движке оптимизированным под поисковики с админкой.

Возможность добавления статей и новостей из админки.

13 лет назад
dimahot
Примак 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$288
10 дней
Работа была выполена качественно с учетом всех пожеланий и доработок. Всегда был на связи, отвечал на все вопросы, а также делился советами за что большое ему спасибо.
Все отлично, сотрудничеством остался полностью доволен. Дмитрий - хороший, грамотный заказчик.

Заявки фрилансеров

BOB41K
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад