Внести правки joomla2.5 virt2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок84 просмотра

Требуется внести следующие правки:

1. Модуль производители, нужно чтобы при нажатии на бренд выводились все товары выбранного бренда.

2. Нужно, чтобы выводились товары из подкатегорий в родительскую, т.е. при заходе в категорию должны быть видны подкатегории и все товары которые находятся внутри.

Возможно будут еще мелкие правки, сделать это нужно быстро, на все работы буквально 3 часа.

13 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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