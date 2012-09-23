Внести правки joomla2.5 virt2

Требуется внести следующие правки:

1. Модуль производители, нужно чтобы при нажатии на бренд выводились все товары выбранного бренда.

2. Нужно, чтобы выводились товары из подкатегорий в родительскую, т.е. при заходе в категорию должны быть видны подкатегории и все товары которые находятся внутри.

Возможно будут еще мелкие правки, сделать это нужно быстро, на все работы буквально 3 часа.