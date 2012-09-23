Шаблон сайта + увеличить скорость загрузки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Joomla 1.5.25 + VirtueMart 1.19 + sh404SEF

1. Изменить шаблон и дизайн сайта.

2. Увеличить скорость загрузки страниц сайта.

Сайт действующий – работу необходимо вести на Вашей платформе! Установка изменений после успешного тестирования.

Подробное ТЗ тут: https://docs.google.com/file/d/0ByI1vvH6pMMjLWJORFBVQ0N5TXc/edit

От Вас:

1. Как будет выполняться работу по дизайну сайта - Есть ли опыт в области дизайна (тогда примеры работ) или потребуется привлечение дизайнера?

2. Написать общими фразами как планируется оптимизировать скорость загрузки страниц сайта.

3. Стоимость и срок работ.

Joomla
13 лет назад
kl-rais
Райс 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Пофиксить слайдер

    На сайте artofpr.jino.ru Нужно сделать автоплей слайдера. На данный момент когда его запускаешь появляются глюки, во-первых плохо синхронизируется с текстом в полупрозрачном поле, и второе, при смене вкладки в браузере по возращению на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    $2000

    Исключительно для серьезных разработчиков. Требуется полная проработка сайта, кроме дизайна, строго на PHP. Техзадание прилагается. Основная оплата - 1500$ Дополнительная премия за срочность - до 500$. Срок - 2 ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Форма обратной связи

    Здравствуйте, уважаемые специалисты ! Необходимо настроить форму обратной связи на странице : http://www.visitka43.ru/sdelat-zakaz/ и еще одну форму по ссылке в шапке "Заказать звонок"

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработка OpenCart

    $250

    Требуется доработать бонусную систему в OpenCart Прикрепить к аккаунту OpenCart бонусную карту. Карта физическая, раздается клиентам. Имеет индивидуальный номер. Номер карты прописывается Супер администратором вручную через админку. Клиент через личный ...

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить некорректный код Сапы

    В сапе не добавляются новые страницы сайта. Уже две переиндексации подряд. Предыдущий дилетант аматор отказался исправлять некорректно установленный код. Необходимо выяснить в чем причина и корректно устранить ошибку, без создания новых проблем. Оплата по результату ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скопировать и перенести сайт

    $50

    Необходимо скопировать сайт-одностраничник (Landing page), который был сделан посредством SaaS сервиса и сделать его автономным. Сайт представляет собой статическую страницу с формой для сбора контактов, интегрированной с сервисом MailChimp. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт ICQ бота

    Нужен скрипт бота, чтобы крутился на хостинге. Просьба тестировать скрипты перед тем как оставлять заявку. Нужен 100% рабочий скрипт.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад