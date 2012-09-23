Рассылка акций пользователям

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Настроить рассылку акций зарегистрированным пользователям, возможность рассылки по городам, возможность самостоятельно настраивать рассылку.

Сроки и стоимость?

13 лет назад
kucherjulia
Юлия Кучер 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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