DLE модуль музыки - настроить ЧПУ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки154 просмотра

Нужно настроить вывод ссылок на сайте butt-head.ru

А именно для ссылок поиска ?do=music&act=dosearch&type=3&text=запрос

Нужно получить вид ссылки music/search/3/запрос/

DLE
13 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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