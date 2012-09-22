Сложная форма заказа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Уважаемые фрилансеры, необходимо сделать сложную форму заказа. Сайт на движке Джоомла. Образец недоделанной формы http://webdesignerstudio.16mb.com/ кнопка ЗАКАЗАТЬ. Подробное описание работы формы см. п.п. 4.6. техзадания.

13 лет назад
SystemOfStyle
Стас 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

woolper
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$45
2 дня

Заявки фрилансеров

woolper
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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