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Сложная форма заказа
Уважаемые фрилансеры, необходимо сделать сложную форму заказа. Сайт на движке Джоомла. Образец недоделанной формы http://webdesignerstudio.16mb.com/ кнопка ЗАКАЗАТЬ. Подробное описание работы формы см. п.п. 4.6. техзадания.
Выбранный исполнитель
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