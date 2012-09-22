Нужен импорт товара в csv для скрипта Ecmall уточните детали и сколько будет стоить внедрение?
Битрикс. Изменить порядок сортировки товара.
Задание, полагаю, простое и легко выполнимое. Надо сделать быстро.
Есть сайт интернет-магазина на Битриксе. Номенклатура синхронизируется с 1С предприятие.
Задача:
Надо посмотреть каким образом в товарных категориях сортируется товар по умолчанию (т.е. до применения фильтров сортировки, а просто когда посетитель заходит в товарную группу) и инвертировать этот способ сортировки (т.е. сделать так, чтобы по умолчанию товары сортировались задом наперёд)
*Важно!!!* Надо сделать эти настройки таким образом, чтобы после выгрузки товаров из 1С эта настройка не сбилась! А то есть умельцы, которые сделают, лишь бы глаза "замазать", а потом говорят, что не предупреждали.
Способ оплаты:
Перевод на карточку Сбербанка или Яндекс.Деньги
Порядок расчёта:
Вы рапортуете об успешном выполнении задания, мы делаем выгрузку на сайт из 1С (проверяем не сбились ли настройки) если всё ОК – тут же рассчитываемся.
Есть вопросы? Не стесняйтесь, задавайте. Отвечу быстро (почти круглосуточно в сети)
В ОТКЛИКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕМ ЦЕНУ И СРОКИ! И напоминаю, что нужно как можно скорее.
Если человек хорошо себя зарекомендует, и подтвердит чем-либо свою квалификацию в знании Битрикса – гарантирую постоянные заказы на доработку сайта.
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