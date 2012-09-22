Битрикс. Изменить порядок сортировки товара.

Задание, полагаю, простое и легко выполнимое. Надо сделать быстро.

Есть сайт интернет-магазина на Битриксе. Номенклатура синхронизируется с 1С предприятие.

Задача:

Надо посмотреть каким образом в товарных категориях сортируется товар по умолчанию (т.е. до применения фильтров сортировки, а просто когда посетитель заходит в товарную группу) и инвертировать этот способ сортировки (т.е. сделать так, чтобы по умолчанию товары сортировались задом наперёд)

*Важно!!!* Надо сделать эти настройки таким образом, чтобы после выгрузки товаров из 1С эта настройка не сбилась! А то есть умельцы, которые сделают, лишь бы глаза "замазать", а потом говорят, что не предупреждали.

Способ оплаты:

Перевод на карточку Сбербанка или Яндекс.Деньги

Порядок расчёта:

Вы рапортуете об успешном выполнении задания, мы делаем выгрузку на сайт из 1С (проверяем не сбились ли настройки) если всё ОК – тут же рассчитываемся.

Есть вопросы? Не стесняйтесь, задавайте. Отвечу быстро (почти круглосуточно в сети)

В ОТКЛИКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЕМ ЦЕНУ И СРОКИ! И напоминаю, что нужно как можно скорее.

Если человек хорошо себя зарекомендует, и подтвердит чем-либо свою квалификацию в знании Битрикса – гарантирую постоянные заказы на доработку сайта.