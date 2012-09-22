Подправить joomla + virtuemart

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Есть сайт на joomla. Нужно допереводить непереведенные моменты на сайте (англ-чешский) Мы предоставим список и перевод, нужно просто в соответствующих файлах поменять. Модуль доставки надо либо найти другой и поменять на нужный нам, либо написать. Сделать что-то вроде книгу отзывов, как у ибей, через 10 дней после заказа должно придти заказчику и спросить как его обслужили. Модуль регистрации либо переписать либо поменять. Регистрация занимает слишком много шагов и нудная жутко. Может по мелочи где-то что-то поправить.

Сайт nocnikuryr.cz/

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