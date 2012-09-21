Ситуация простая, скачал 2 файлика, добавил нужный мне код - сохранил, залил на фтп. И кодировка перестала работать нормально (редактировал файлы в ворде - часто бывает). Нужно их поправить в нужной кодировке. ...
Изменить и доработать сайт на движке Мадженто
есть сайт: d1350.com/magento/
на нем необходимо доработать:
1) поиск чтобы он одинаково искал выражение 33-2380 по выражениям 332380 список "разделителей": " " пробел,"-",".","," те нужно делать при поиске 2 запроса: один как есть второй без разделителей
2) сделать чтобы заказ моно было оформит на одной странице
3) встроить модуль расчтеа доставки почтой россии (сделать доставку чтобы могла быть рассчитана при помощи математических функций +,-,*, и можно было оперировать параметром веса и цены заказа. пример, в товаре есть вес, нужно чтобы считалась доставка по формуле: (157+(вес*10)*18)*1.1 )+цена_закза*0,05
4) Сделать чтобы меню катекогий вываливалсь с прокруткой
5) поправить форму офрмления заказа. на шаге 2 Информация о плательщике – поехали формы
6) передвинуть справа вкладку "моя корзина" на верх, вместо вкладки сопутсвующие товары
7) нужен еще один метод доставки его расчитывать должен менеджер по продажам +% от стоимости
8) нужна еще одн вид доставк: фиксированая 2 (ничем не отличаеться от той которая уже есть кроме цены и названия)
9) доработать статусы таким образом чтобы система отображала что есть в наличии, а что под заказ и чтобы и то и другое можно было положить в корзину и купить
10) встроить модуль доставки ЕМС
11) сделать поиск по автомобилю
12) устранить падения сервера с ощибками типа: 1301486567, Exception printing is disabled by default for security reasons.
Error log record number: 2123549050
13) Поменять надпись "добавить в корзину" на "в корзину"
14) доработать наличие на складе. Нжуно сделать чтобы было видно наличие на складе, а также можно было покупать товар которого нет в наличии, его статсу дожн называться "на заказ"
15) сделать чтобы отсылал сервер оповещения
16) сделать автоматическое скачивание курсов валют – сейчас оно не работает
17) сделать статусы заказа:
-новый
-заказ размещен в США
-заказ получен на складе Москва
-заказ отменен
и чтобы заказ можно было перемещать по этим статсусам с отправко писем шаблонов. или расскажите как это реализовано в стандартной комплектации
18) сделать чтобы новости отображались, он же называется блог – сейчас он не отображается.
19) нет возможности управлять порядком категорий – при попытке переместиь категорию, система повисает
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