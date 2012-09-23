Приватный проект для Высочанского Владимира

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка91 просмотр

Приватный проект для Высочанского Владимира.

Требуется создать аналогичное главное меню как на сайте Z e c u r i o n . r u и внедрить в шаблон ДЛЕ Гемини

13 лет назад
pmanager
Дмитрий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Witan
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Не пожалел, что опять обратился! Молодец! Все сделал как было нужно, и раньше срока. Очень ответственный исполнитель с широким диапазоном знаний.
Как и в прошлый раз- четкое ТЗ и своевременная выплата. С удовольствием буду сотрудничать и далее сам и рекомендую другим.

Заявки фрилансеров

Witan
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад