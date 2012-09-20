Witan

Владимир Witan

 
33 годаУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
AJAX, PHP, JavaScript, || HTML, XML, CSS || СУБД(SQL)

Состою в группе программистов .

Еще один наш участник:

http://www.weblancer.net/users/flytracer/

Заказывать проекты- также можно у него.

http://SoftWay.org.ua

(Сайт на реконструкцие из-за перехода на НАМИ написаную CMS. Вскором выложим её как OPENSOURCE в разделе "проекты")

PHPJavascriptHTMLCSSAjaxSQL
Портфолио
Отзывы заказчиков
ypisatel
Сергей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Переделка формы добавления новости на DLE
Очень ответственно подходит к своей работе, готовы выслушать все пожелания и капризы, по заданию, и выполнить. Очень доволен его работой. В качестве исполнителя выбераю его не первый раз. Буду продолжать сотрудничать.
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сделать слайдер
Очень доволен, что выбрал для проекта Владимира, т.к.: знания JS + лояльное отношение = отличная работа.
Novelo
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Высочанского Владимира
Владимир, спасибо огромное, выручил, всем рекомендую кого интересует качественная работа быстро и профессионально
Сотрудничаю с этим человеком постоянно. Всем советую.
Ответный отзыв
pmanager
Дмитрий 
47 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Приватный проект для Высочанского Владимира
Не пожалел, что опять обратился! Молодец! Все сделал как было нужно, и раньше срока. Очень ответственный исполнитель с широким диапазоном знаний.
Как и в прошлый раз- четкое ТЗ и своевременная выплата. С удовольствием буду сотрудничать и далее сам и рекомендую другим.
Ответный отзыв
pmanager
Дмитрий 
47 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Вставить меню в шаблон ДЛЕ
Владимир отличный специалист. Вежливый и доброжелательный. Отлично справился с заданием. Доработал скрипты, ответил и проконсультировал по всем вопросам возникающим по данной верстке и скриптам. Я очень доволен его работой и его отношением к работе.
Оплата без задержек. Постоянный онлайн на протяжении работы. Сотрудничеством - остался доволен.
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга