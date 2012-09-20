AJAX, PHP, JavaScript, || HTML, XML, CSS || СУБД(SQL)
Состою в группе программистов .
Еще один наш участник:
http://www.weblancer.net/users/flytracer/
Заказывать проекты- также можно у него.
(Сайт на реконструкцие из-за перехода на НАМИ написаную CMS. Вскором выложим её как OPENSOURCE в разделе "проекты")
Портфолио
- DLE: Слайдер, Меню, Редизайн модулей118 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Очень ответственно подходит к своей работе, готовы выслушать все пожелания и капризы, по заданию, и выполнить. Очень доволен его работой. В качестве исполнителя выбераю его не первый раз. Буду продолжать сотрудничать.
$20
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен, что выбрал для проекта Владимира, т.к.: знания JS + лояльное отношение = отличная работа.
$50
10 баллов
11 лет назад
Владимир, спасибо огромное, выручил, всем рекомендую кого интересует качественная работа быстро и профессионально
Ответный отзыв
Сотрудничаю с этим человеком постоянно. Всем советую.
$50
10 баллов
11 лет назад
Не пожалел, что опять обратился! Молодец! Все сделал как было нужно, и раньше срока. Очень ответственный исполнитель с широким диапазоном знаний.
Ответный отзыв
Как и в прошлый раз- четкое ТЗ и своевременная выплата. С удовольствием буду сотрудничать и далее сам и рекомендую другим.
$10
10 баллов
11 лет назад
Владимир отличный специалист. Вежливый и доброжелательный. Отлично справился с заданием. Доработал скрипты, ответил и проконсультировал по всем вопросам возникающим по данной верстке и скриптам. Я очень доволен его работой и его отношением к работе.
Ответный отзыв
Оплата без задержек. Постоянный онлайн на протяжении работы. Сотрудничеством - остался доволен.
Веб-программирование
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга