Сделать слайдер

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Завершен6 заявок228 просмотров

Здравствуйте программисты!

Нужен слайдер со следующими функциями:

Слайдер автоматически меняет изображение и текст.

При наведении мыши активное фото останавливается.

Мышью можно листать изображения, например: зажал левую клавишу мыши толкнул влево и изображение перешло на следующее.

13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Witan
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Очень доволен, что выбрал для проекта Владимира, т.к.: знания JS + лояльное отношение = отличная работа.

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Witan
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад