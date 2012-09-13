Требуется перенести готовый сайт infomix_ru с самописной зашифрованной zend’ом CMS на yii, а также выполнить ряд правок. ТЗ на функционал, доработки и сверстанные страницы в приложении. Жду предложений по срокам и стоимости. Спасибо
Доработать сайт, чтобы выводился контент
Доработать шаблон сайта на Joomla 2.5 что бы выводился контент
Необходимо доработать сайт http://www.stargor43.com и доделать его до нормального вида. Вот что нужно сделать:
1. В самом низу создать модуль типа debug и разместить в нем копирайты выровняв по левой стороне: «2012 ООО Старый Город – все права защищены».
2. Глянули код, все очень непонятно, зачем-то для каждого модуля отдельный блок, а также на месте контента блоки для модулей с "Суперхатой".
3. Демо материалы на сайте размещены, но они не выводятся на главной странице из-за отсутствия кода, как такового отвечающего за вывод контента.
4. Ошибка в коде – надо исправить: если нажать на любой пункт меню, - в некоторых страницах не отображается текст под горизонтальными блоками, но всё же место остается.
5. Задача номер 1, - сделать так, что бы при нажатии на любой пункт меню открывался соответствующий материал. Сами материалы уже залиты, надо просто доработать шаблон.
Размышления по поводу того как это делать, - можете пользоваться, можете нет:
Нужно добавить модуль который будет сменять картинку на пустой блок, к нему крепить все ссылки по выводы категорий и материалов на него.
Внутри вместо фото с квартирами и ценами нужно сделать блок и все ссылки запрогить на этот блок, а одну ссылку на фото с квартирами и остальным и так далее. К свёрстанному шаблону подключить другие модули для вывода всей инфы которая уже размещена на сайте.
Для того чтобы были другие модули в дизайне нужно было делать ещё страницу с пробным текстом тогда вы бы и сослались на них вот главная, а вот вторая где будут выводится текста с разделов.
p.s. Ищу верстальщика на постоянку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужно разрабатывать простые плагины для редактора WordPress на основе TinyMCE для вставки контента в страницу с помощью различных "мастеров". Если вы готовы сразу обсудить задание в скайпе (мой ник jethedgehog) текстом, а ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется написать модуль Joomla для микс системы. Человек открывает страницу и выбирает параметры игры которые надо чтоб записывались в базу данных. На другой страницы он отображает сведение от игры и берет некоторые ...Закрыт13 лет назад
- $100
Нужно сверстать и натянуть на Joomla + K2 В случае успешного сотрудничества будут регулярные заказы. Оставляйте ваши цены и сроки. Предпочтение - цене и опыту Дизайн в приложенииВеб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
1. CMS 1.1. Новости 1.2. Разные разделы (наверное, что-то типа блогов) 1.3. Статьи с комментариями (с возможностью управления разрешениями) 1.4. Регистрация пользователей + разные уровни доступа к разделам 1.5. Управление ...Закрыт13 лет назад
нужно внести правки на сайт на modx сайт mippk.ru 1. В кнопке «Аттестация» надо сделать выпадающее меню с подпунктами в следующем порядке: 1. Аттестация РосТехНадзор. 2. Аттестация НОСТРОЙ. 3. Аттестация Рабочих ...Закрыт13 лет назад
Нужен автоматический загрузчик фотографий на FTP. Загрузка должна быть с докачкой при обрыве связи без повторной отправки данных ( движок типа Total Komander). Скачав с сайта себе на комп этотзагрузчик, клиент фотолаборатории чтобы смог легко ...Закрыт13 лет назад
Приветствую. Итак на форуме phpBB нужно установить СЕО моды, залить коллекцию аваторов, настроить файл robots, разместить блоки с одной стороны для размещения рекламы , с другой стороны так же + интегрировать блок с текстовыми ссылками ...Закрыт13 лет назад
Требуется на сайте внести небольшие pHp доработки. Все подробности по ICQ 464661Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно на jQuery написать маленький плагин/код для вывода статистики n.wow-qrsk.ru/stats/blizz_json.txt такой файл JSON PHP. Нужно с определенным интервалом заполнять/обновлять таблицу на n.wow-qrsk.ru справа от слайдера. Пример там виден. ...Закрыт13 лет назад