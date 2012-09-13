Доработать сайт, чтобы выводился контент

Доработать шаблон сайта на Joomla 2.5 что бы выводился контент

Необходимо доработать сайт http://www.stargor43.com и доделать его до нормального вида. Вот что нужно сделать:

1. В самом низу создать модуль типа debug и разместить в нем копирайты выровняв по левой стороне: «2012 ООО Старый Город – все права защищены».

2. Глянули код, все очень непонятно, зачем-то для каждого модуля отдельный блок, а также на месте контента блоки для модулей с "Суперхатой".

3. Демо материалы на сайте размещены, но они не выводятся на главной странице из-за отсутствия кода, как такового отвечающего за вывод контента.

4. Ошибка в коде – надо исправить: если нажать на любой пункт меню, - в некоторых страницах не отображается текст под горизонтальными блоками, но всё же место остается.

5. Задача номер 1, - сделать так, что бы при нажатии на любой пункт меню открывался соответствующий материал. Сами материалы уже залиты, надо просто доработать шаблон.

Размышления по поводу того как это делать, - можете пользоваться, можете нет:

Нужно добавить модуль который будет сменять картинку на пустой блок, к нему крепить все ссылки по выводы категорий и материалов на него.

Внутри вместо фото с квартирами и ценами нужно сделать блок и все ссылки запрогить на этот блок, а одну ссылку на фото с квартирами и остальным и так далее. К свёрстанному шаблону подключить другие модули для вывода всей инфы которая уже размещена на сайте.

Для того чтобы были другие модули в дизайне нужно было делать ещё страницу с пробным текстом тогда вы бы и сослались на них вот главная, а вот вторая где будут выводится текста с разделов.

p.s. Ищу верстальщика на постоянку