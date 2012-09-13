Требуется перенести готовый сайт infomix_ru с самописной зашифрованной zend’ом CMS на yii, а также выполнить ряд правок. ТЗ на функционал, доработки и сверстанные страницы в приложении. Жду предложений по срокам и стоимости. Спасибо
Создание JS-плагинов для TinyMCE (в WordPress)
Нужно разрабатывать простые плагины для редактора WordPress на основе TinyMCE для вставки контента в страницу с помощью различных "мастеров".
Если вы готовы сразу обсудить задание в скайпе (мой ник jethedgehog) текстом, а ещё лучше голосом - это большой плюс.
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