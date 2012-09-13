Создание JS-плагинов для TinyMCE (в WordPress)

Нужно разрабатывать простые плагины для редактора WordPress на основе TinyMCE для вставки контента в страницу с помощью различных "мастеров".

Если вы готовы сразу обсудить задание в скайпе (мой ник jethedgehog) текстом, а ещё лучше голосом - это большой плюс.