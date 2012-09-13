Парсер контента с сайтов из выдачи ПС

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки153 просмотра

Скрипт должен брать запросы из списка, вводить в ПС, переходить по ссылкам из выдачи и находить статью. В каком формате статьи сохранять обсудим потом, а также другие детали.

Просьба указывать сразу цену, за которую Вы готовы сделать.

13 лет назад
iona
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад

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Нет заявок фрилансеров