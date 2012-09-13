Создание модуля панорам 360 для сайта

Необходимо создать модуль панорам 360 для сайта недвижимости с указанием на карте гугл мест объектов. У каждой страницы объекта есть карта(с указанием места) и есть общая карта с указанием всех объектов. Нужно сделать тоже самое и для панорами. Чтобы панорамы можно было просмотреть на странице объекта и на общей гугл карте- все панорамы.

Пример как на сайте http://www.360cities.net/

Или платная консультация какой софт использовать для реализации модуля.