Требуется перенести готовый сайт infomix_ru с самописной зашифрованной zend’ом CMS на yii, а также выполнить ряд правок. ТЗ на функционал, доработки и сверстанные страницы в приложении. Жду предложений по срокам и стоимости. Спасибо
Парсер auto.ru/avito.ru на php/mysql
Нужен многопоточный граббер auto.ru/avito.ru на PHP, с обходом капчи телефонов и кол-ва запросов к сайту (прокси).
Сначала ищю человека, который делал такое и у него все работает.
Капча – телефон продавца на Авито.ру в виде картинки.
Прокси – у Авто.ру и Авито.ру есть ограничение на подключение в течение короткого промежутка времени.
Желательно на нормальном коде PHP, делаю запрос на пример вашего кода и MySQL. Все данные сохраняются в MySQL. Сам парсер имеет должен иметь ВебИнтерфейс, простой без картинок и прочих украшательств.
Что нужно парсить:
Машина, Марка, Год, Цена, Фото, Продавец, Телефон, Кузов, Цвет, Пробег, Инфо (подробное описание), Дата выхода.
Интерфейс имеет вариант сортировки:
При нажатию на "Все" остаются уникальные записи, дубли удаляются.
Работа постоянная по проекту, будут позднее добавлены другие сайты доски объявлений автомобилей.
Писать в личку или на аську 4-13-два-3-3-семь
Отдам предпочтение опытному и надежному специалисту, кто сразу поймет, что нужно от него. Скажет четко сроки и уложится в них.
Возможные сроки до 20 дней.
ТЗ есть, стилистика интерфейса там отражена, ничего сложного и красивого от вас не требуется.
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