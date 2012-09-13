Парсер auto.ru/avito.ru на php/mysql

Нужен многопоточный граббер auto.ru/avito.ru на PHP, с обходом капчи телефонов и кол-ва запросов к сайту (прокси).

Сначала ищю человека, который делал такое и у него все работает.

Капча – телефон продавца на Авито.ру в виде картинки.

Прокси – у Авто.ру и Авито.ру есть ограничение на подключение в течение короткого промежутка времени.

Желательно на нормальном коде PHP, делаю запрос на пример вашего кода и MySQL. Все данные сохраняются в MySQL. Сам парсер имеет должен иметь ВебИнтерфейс, простой без картинок и прочих украшательств.

Что нужно парсить:

Машина, Марка, Год, Цена, Фото, Продавец, Телефон, Кузов, Цвет, Пробег, Инфо (подробное описание), Дата выхода.

Интерфейс имеет вариант сортировки:

Все | Auto.ru | Avito.ru

При нажатию на "Все" остаются уникальные записи, дубли удаляются.

Работа постоянная по проекту, будут позднее добавлены другие сайты доски объявлений автомобилей.

Писать в личку или на аську 4-13-два-3-3-семь

Отдам предпочтение опытному и надежному специалисту, кто сразу поймет, что нужно от него. Скажет четко сроки и уложится в них.

Возможные сроки до 20 дней.

ТЗ есть, стилистика интерфейса там отражена, ничего сложного и красивого от вас не требуется.