Сделать всплывающее окно чата для сайта (саппорт). На некий условный сайт прописывается нтмл код, который отображает кнопку вызова чата. при клике на кнопку вызова - окно выезжает прававсе стили должны быть уникальными все классы должны начинаться со ...
- HTML-верстканет заявокЗавершен5 месяцев назад
Необходимо реализовать платную регистрацию на сайте и доступ к платном материалу. По сути это будет одностраничник - продающая страница, кнопка купить, и купив доступ пользователь регистрируется, переходит на сайт и бессрочно смотрит материалы, которые недоступны незарегистрированным ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Привет всем. Есть сайт на друпал sinto med.ru (слитно) на нем была сделана система постинга в соц сети. Недавно постинг в ВК перестал работать (пишет что номер API устарел) нужно переделать модуль (а скорее всего просто ...Завершен4 года назад
Привет, требуется сделать прототип 2х DLL одну 32 бита, вторую 64 бита для приложений соотв. разрядности при инициалиции длл, она проверяет выделена ли общая область памяти, и если нет, первой выделяет ее (размер не важен, можно сразу ...Системное программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Привет всем, Нужен захват уведомлений определенного приложения в Андроид (иметь возможность настройки - какого приложения захват) Установленное приложение стороннего разработчика дает текстовое уведомление в общую ленту уведомлений - его надо перехватывать и отправлять текст данного уведомления ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Сайт - https://site.net (образно) В корне сайта стоит MODX Revo в котором настроены языки https://site.net/ru/ https://site.net/en/ в папке /my/ делается личный кабинет пользователя на CodeIgniter 3.01 с учетом языка - ссылка получается https://site.net/ru/my/ необходимо написать управляющие команды htaccess так, чтобы при использовании ссылок ...Закрыт6 лет назад
Добрый день, необходимо сделать модуль кросспостинга для Drupal 7.5 в различные соц. сети VK, Facebook, LinkedIn, Twitter При этом, где это требуется, приложение для соц. сети должно быть "наше" Ожидаемый алгоритм работы: 1) Регистрируется приложение в соотв. соц. сети 2) Регистрируется ...Завершен7 лет назад
Есть готовый HTML5 шаблон сайта-визитки компании, с несколькими разделами и статьями. Необходимо натянуть его на движок MODX и установить и настроить мультиязычность. Предпочтения отдаются специалистам с хорошими отзывами по MODX. Требуется человек, который хорошо знает ...Завершен7 лет назад
Нужен Payment модуль для работы с CyberPlat для Битрикс. С установкой. Недорого. Указывайте ориент. цену пжлЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужен перевод текста в теч. часа, после приема проекта. объем 1250 знаков.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется создать реалистичных 3D персонажей с несложной анимацией. Сценка - прием у доктора. Камера - глаза врача (самого доктора не видно), он находится около кушетки и опрашивает пациента. Пациент, лежит на медицинской кушетке, и либо слушает доктора, ...Анимация3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, ищу специалиста по HTML5 charts. Нужно сделать финансовый график на примере одной акции или валюты на основе каких либо библиотек, для построения графиков ohlc, bar, line Требования к графику - загрузка/подгрузка исторических ...Закрыт9 лет назад
Добрый день, ищется специалист по Asterisk PBX Требуется: 1. Установка Asterisk на достаточно мощный VPS (операционка на ваш выбор) 2. Установка и настройка какого-либо web интерфейса для него, для облегчения администрирования Прошу указывать цену. Если есть вопросы - пишите ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Исходный сайт vsellennaya . ru на WP требуется натянуть новый шаблон - http://demo.pukkathemes.com/sympagrid/?scheme=light_blue Шаблон куплен и уже сверстан под WP. Обратите внимание, что шаблон должен через случайное число вместо плитки поста, публиковать плитки рекламы - Adsense разного типа в ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Привет всем. Есть сайт art - ps . ru (убрать лишние пробелы) на Юкозе нужно натянуть на него новый НТМЛ шаблон - шаблон многостраничный, доступен в НТМЛ верстке я предоставлю все файлы шаблона. демо шаблона можно ...Закрыт9 лет назад
Привет всем! Для облегчения процесса входа или регистрации на сайте, необходимо создать приложения-авторизаторы из соц. сетей. Скрин примера во вложении - список сетей тот же Я знаю, что есть готовые бесплатные сервисы подобные логинза. Нам необходимы свои модули с аналогичными ...Завершен9 лет назад
Привет всем. Требуется переводчик, с хорошим и грамотным уровнем перевода русско-английский, англо-русский. Преимущественно - деловой язык. Нам периодически требуется вступать в переписку. В рабочее время, мы готовы по скидывать по скайпу, аське или по почте ...Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется создать несколько роликов подобного формата, как в ссылке, длительностью порядка одной минуты. Под уже готовую аудиодорожку с записаной диктовкой текста. Прошу указывать ориентировочную цену и программу, на которой будут исходники ролика. пример ролика http://www.youtube.com/watch?v=AR3yhqxE3GQВидеомонтаж13 заявокЗакрыт10 лет назад
Привет всем. Необходимо доработать стандартный модуль XFields для DLE 1 - Добавить тип поля CheckBox (соотв. значение по умолчанию выбирается в появившемся CheckBox - см. в админке - доп. поля - добавить новое поле) 2 - Галочка ...Завершен10 лет назад
Привет всем! Требуется установить и настроить купленный темплейт на посл. версию Drupal Темплейт http://realia.byaviators.com/homepage-1 Необходимые действия 1 - установить друпал и темплейт 2 - установить все необх. модули 3 - поставить все необходимые аттрибуты на файлы и папки 4 - настроить главное ...Завершен10 лет назад