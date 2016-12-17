pmanager

Дмитрий pmanager

 
47 летЧехия/Прага
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка HTML блоков

    Сделать всплывающее окно чата для сайта (саппорт). На некий условный сайт прописывается нтмл код, который отображает кнопку вызова чата.  при клике на кнопку вызова - окно выезжает прававсе стили должны быть уникальными все классы должны начинаться со ...

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Прием платежей на сайт на MOD

    Необходимо реализовать платную регистрацию на сайте и доступ к платном материалу. По сути это будет одностраничник - продающая страница, кнопка купить, и купив доступ пользователь регистрируется, переходит на сайт и бессрочно смотрит материалы, которые недоступны незарегистрированным ...

    MODX
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правка VK api

    Привет всем. Есть сайт на друпал sinto med.ru (слитно) на нем была сделана система постинга в соц сети. Недавно постинг в ВК перестал работать (пишет что номер API устарел) нужно переделать модуль (а скорее всего просто ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обмен через MemoryMapped Files между приложениями win32bit и win64bit

    Привет, требуется сделать прототип 2х DLL одну 32 бита, вторую 64 бита для приложений соотв.  разрядности при инициалиции длл, она проверяет выделена ли общая область памяти, и если нет, первой выделяет ее (размер не важен, можно сразу ...

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Android перехват уведомлений определенного приложения

    Привет всем, Нужен захват уведомлений определенного приложения в Андроид (иметь возможность настройки - какого приложения захват) Установленное приложение стороннего разработчика дает текстовое уведомление в общую ленту уведомлений - его надо перехватывать и отправлять текст данного уведомления ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка htaccess и route

    Здравствуйте! Сайт - https://site.net (образно)  В корне сайта стоит MODX Revo в котором настроены языки https://site.net/ru/ https://site.net/en/ в папке /my/ делается личный кабинет пользователя на CodeIgniter 3.01 с учетом языка - ссылка получается https://site.net/ru/my/ необходимо написать управляющие команды htaccess так, чтобы при использовании ссылок ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Модуль кросспостинга для Drupal 7.5

    Добрый день, необходимо сделать модуль кросспостинга для Drupal 7.5 в различные соц. сети VK, Facebook, LinkedIn, Twitter При этом, где это требуется, приложение для соц. сети должно быть "наше" Ожидаемый алгоритм работы: 1) Регистрируется приложение в соотв. соц. сети 2) Регистрируется ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Натянуть HTML шаблон на MODX

    Есть готовый HTML5 шаблон сайта-визитки компании, с несколькими разделами и статьями. Необходимо натянуть его на движок MODX и установить и настроить мультиязычность. Предпочтения отдаются специалистам с хорошими отзывами по MODX. Требуется человек, который хорошо знает ...

    HTMLMODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 3Д модель анимированного пациента + анимация

    Требуется создать реалистичных 3D персонажей с несложной анимацией. Сценка - прием у доктора. Камера - глаза врача (самого доктора не видно), он находится около кушетки и опрашивает пациента. Пациент, лежит на медицинской кушетке, и либо слушает доктора, ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Задача для специалиста по HTML5 charts

    Добрый день, ищу специалиста по HTML5 charts. Нужно сделать финансовый график на примере одной акции или валюты на основе каких либо библиотек, для построения графиков ohlc, bar, line Требования к графику - загрузка/подгрузка исторических ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установка и настройка Asterisk

    Добрый день, ищется специалист по Asterisk PBX Требуется: 1. Установка Asterisk на достаточно мощный VPS (операционка на ваш выбор) 2. Установка и настройка какого-либо web интерфейса для него, для облегчения администрирования Прошу указывать цену. Если есть вопросы - пишите ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Натянуть шаблон на WordPress

    Исходный сайт vsellennaya . ru на WP требуется натянуть новый шаблон - http://demo.pukkathemes.com/sympagrid/?scheme=light_blue Шаблон куплен и уже сверстан под WP. Обратите внимание, что шаблон должен через случайное число вместо плитки поста, публиковать плитки рекламы - Adsense разного типа в ...

    WordPressHTML
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать шаблон под Юкоз

    Привет всем. Есть сайт art - ps . ru (убрать лишние пробелы) на Юкозе нужно натянуть на него новый НТМЛ шаблон - шаблон многостраничный, доступен в НТМЛ верстке я предоставлю все файлы шаблона. демо шаблона можно ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Панель авторизации

    Привет всем! Для облегчения процесса входа или регистрации на сайте, необходимо создать приложения-авторизаторы из соц. сетей. Скрин примера во вложении - список сетей тот же Я знаю, что есть готовые бесплатные сервисы подобные логинза. Нам необходимы свои модули с аналогичными ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется переводчик делового английского

    Привет всем. Требуется переводчик, с хорошим и грамотным уровнем перевода русско-английский, англо-русский. Преимущественно - деловой язык. Нам периодически требуется вступать в переписку. В рабочее время, мы готовы по скидывать по скайпу, аське или по почте ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Несколько продажных роликов

    Требуется создать несколько роликов подобного формата, как в ссылке, длительностью порядка одной минуты. Под уже готовую аудиодорожку с записаной диктовкой текста. Прошу указывать ориентировочную цену и программу, на которой будут исходники ролика. пример ролика http://www.youtube.com/watch?v=AR3yhqxE3GQ

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить модуль XFields для DLE10

    Привет всем. Необходимо доработать стандартный модуль XFields для DLE 1 - Добавить тип поля CheckBox (соотв. значение по умолчанию выбирается в появившемся CheckBox - см. в админке - доп. поля - добавить новое поле) 2 - Галочка ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Установить готовый темплейт на последний Drupal

    Привет всем! Требуется установить и настроить купленный темплейт на посл. версию Drupal Темплейт http://realia.byaviators.com/homepage-1 Необходимые действия 1 - установить друпал и темплейт 2 - установить все необх. модули 3 - поставить все необходимые аттрибуты на файлы и папки 4 - настроить главное ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
CredoRevolution
22 годаБеларусь
год в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
5 месяцев назад
Верстка HTML блоков
Оплата, общение, постановка задачи - на высшем уровне. Однозначно рекомендую к сотрудничеству
Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Vyashy
24 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Правка VK api
Задачи поставлены ясно, оплата быстро. Рекомендую.
Отличный исполнитель. Работу сделал в обещанные сроки. Был постоянно на связи.
Ответный отзыв
XaGrid
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Обмен через MemoryMapped Files между приложениями win32bit и win64bit
Отличный заказчик. Понятная постановка задачи. Был постоянно онлайн и отвечал на вопросы. Оплата быстро и вовремя.
Спасибо за отличное исполнение проекта
Ответный отзыв
daniil_zax
29 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Модуль кросспостинга для Drupal 7.5
Все отлично, понятное ТЗ. Моментальная оплата.
Спасибо, все работает.
Ответный отзыв
Nati_Babenko
Наталья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$170
10 баллов
7 лет назад
Натянуть HTML шаблон на MODX
Работа с Дмитрием прошла успешно. Четкая постановка задачи. Приятное общение. Оплата в срок. Рекомендую на все 100%.
Спасибо за работу. Оперативно, отличная обратная связь.
Ответный отзыв