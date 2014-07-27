Сделать шаблон под Юкоз

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Привет всем. Есть сайт art - ps . ru (убрать лишние пробелы) на Юкозе

нужно натянуть на него новый НТМЛ шаблон - шаблон многостраничный, доступен в НТМЛ верстке

я предоставлю все файлы шаблона. демо шаблона можно посмотреть тут:

http://anthemes.net/templates/mogoze/v1/index.html

Натянуть нужно таким образом, чтобы соблюдался полный функционал стандартного сайта Юкоз

каталоги файлов, статей, новостей, миничат, форум, фаг, профиль пользователя и проч.

Шаблон стандартный, не заточенный под конкретный сайт, поэтому некоторые страницы - типа форума, или главной, придется "собирать" из блоков и компонент, которые сверстаны.

Прошу оставлять предложения со ориент. сроками и ориент ценой. Я понимаю, что цена и сроки будут уточняться, но нужно, чтобы я понимал примерный уровень Ваших цен. Это экономит время.

Так же с _удовольствием_ рассмотрю перенос сайта с юкоза на CMS типа Joomla или instantcms

с сохранением функционала и переносом данных

Joomla
11 лет назад
pmanager
Дмитрий 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

CreativeComing
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$120
7 дней
Исполнитель взялся за проект, тянул с выполнением под разными предлогами. Пропал, потом появился, потребовал предоплату, и обязательно без протекции сделки (прямой перевод). Я не против аванса, но исполнитель любые способы типа защищенной сделки категорически отвергал. Потом пообещал, что сделает без предоплаты и через пару дней все сдаст и опять начал пропадать. Мошенник вообщем.

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CreativeComing
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад