Сделать шаблон под Юкоз

Привет всем. Есть сайт art - ps . ru (убрать лишние пробелы) на Юкозе

нужно натянуть на него новый НТМЛ шаблон - шаблон многостраничный, доступен в НТМЛ верстке

я предоставлю все файлы шаблона. демо шаблона можно посмотреть тут:

http://anthemes.net/templates/mogoze/v1/index.html

Натянуть нужно таким образом, чтобы соблюдался полный функционал стандартного сайта Юкоз

каталоги файлов, статей, новостей, миничат, форум, фаг, профиль пользователя и проч.

Шаблон стандартный, не заточенный под конкретный сайт, поэтому некоторые страницы - типа форума, или главной, придется "собирать" из блоков и компонент, которые сверстаны.

Прошу оставлять предложения со ориент. сроками и ориент ценой. Я понимаю, что цена и сроки будут уточняться, но нужно, чтобы я понимал примерный уровень Ваших цен. Это экономит время.

Так же с _удовольствием_ рассмотрю перенос сайта с юкоза на CMS типа Joomla или instantcms

с сохранением функционала и переносом данных