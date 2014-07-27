Есть верстка и настроенный интернет-магазин на web asyst. Нужно интегрировать в него верстку. Подробности кандидатам.
Сделать шаблон под Юкоз
Привет всем. Есть сайт art - ps . ru (убрать лишние пробелы) на Юкозе
нужно натянуть на него новый НТМЛ шаблон - шаблон многостраничный, доступен в НТМЛ верстке
я предоставлю все файлы шаблона. демо шаблона можно посмотреть тут:
http://anthemes.net/templates/mogoze/v1/index.html
Натянуть нужно таким образом, чтобы соблюдался полный функционал стандартного сайта Юкоз
каталоги файлов, статей, новостей, миничат, форум, фаг, профиль пользователя и проч.
Шаблон стандартный, не заточенный под конкретный сайт, поэтому некоторые страницы - типа форума, или главной, придется "собирать" из блоков и компонент, которые сверстаны.
Прошу оставлять предложения со ориент. сроками и ориент ценой. Я понимаю, что цена и сроки будут уточняться, но нужно, чтобы я понимал примерный уровень Ваших цен. Это экономит время.
Так же с _удовольствием_ рассмотрю перенос сайта с юкоза на CMS типа Joomla или instantcms
с сохранением функционала и переносом данных
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