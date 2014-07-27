Настройка многоязыности Joomla 2.5 (с опытом!)

Есть сайт на Joomla. В настоящий момент многоязычность в нем настроена при помощи JoomFish. С ним все хорошо, но столкнулись с проблемой, что при переводе контента JbZoo, почему-то пропадает или некорректно, криво выводится меню. Выяснить причину не удается.

Задача – либо разобраться почему такой косяк происходит и исправить его, либо перенастроить многоязычность на стандартную, встроенную в Joomla 2.5. При этом чтобы компоненты, поддерживающие многоязычность, корректно работали (com_content, com_zoo, com_jevents).

На сайте меню четырех уровневой вложенности. Первый-второй уровень выводится в шапке, третий-четвертый – в левом сайдбаре.

Обязательно настроить, чтобы переключении языка человек оставался на том же пункте меню, что и был (но в другой языковой версии).

Рассматриваю только исполнителей с опытом, которые доведут работу до конца.