Яндекс считает, что на сайте grand-bourbon.ru установлен мобильный редирект, нужно найти его и удалить ) Дам доступ к FTP и контрольной панели, если потребуется.
Добавить прайс на сайт
В сайт на mod-x требуется добавить прайс лист и еще пару правок
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