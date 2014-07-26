Не могу понять , что произошло с сайтом. движок Joomla сайт - здоровмир.рф Исправить ошибки. цена договорная
Расставить тайлы сайт на Joomla
Для всех страниц сайта кроме главной и страницы http://www.sayup.ru/notarial использовать следующий шаблон:
Название страницы - бюро переводов SayUp
Пример, для страницы «Оборудование для синхронного переводов» (http://www.sayup.ru/verbal/simultaneous-translation-equipment):
Оборудование для синхронного переводов - аренда и консультации - бюро переводов SayUp
Тайлы для главной страницы и страницы нотариальное заверение.
Для главной:
Московское бюро переводов SayUp
Для http://www.sayup.ru/notarial:
Бюро переводов с нотариальным заверением документов SayUp
Примечание.
В данном title и заголовке на странице неверно согласованы слово «переводов», должно быть «перевода»
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