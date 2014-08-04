Проблемы с сайтом

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок181 просмотр

Не могу понять , что произошло с сайтом.

движок Joomla

сайт - здоровмир.рф

Исправить ошибки.

цена договорная

Joomla
11 лет назад
ProstoMarya
44 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$20
1 день
Спасибо Александру. Быстро все сделал. И помог по дополнительному вопросу. Рекомендую.
Очень доволен работой с Марией! Оперативная оплата и четкое ТЗ! Буду рад сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад