Доработать сайт на шаблоне Джумлы

1. На главной странице настроить слайдшоу - добавить имеющиеся картинки и красиво разместить заголовки

2. переместить окно "поиск" наверх, к горизонт.меню

3. Привязать к боковому меню категории материалов

4. Боковое меню привязать к пункту верхнего горизонт.меню "материалы", как разделы

4. Вывести категории в меню на других страницах

5. Привязать материалы на главной (картинки с описанием) к категориям - Журнал к журналу, Курс к материалам

6. Сделать активным окно подписки на рассылку

7. На странице контактов, сделать активным адрес Скайпа и добавить форму для писем

8. На странице Консультации - привязать категории к боковому меню, материалы к новостям, настроить функцию регистрации на сайте.

9. Возможно вы найдете еще что-то важное, требующее настройки.

10. Дать пояснения по вашим настройкам, чтобы я впоследствии ничего не испортила.

Доменное имя сообщу заинтересованным.