Задача сводится только к настройке сайта через административную часть, а именно: 1. Настройка готового шаблона 2. Создание требуемых разделов и категорий на сайте, вывод 3. Создание требуемых разделов и подразделов ...
Доработать сайт на шаблоне Джумлы
1. На главной странице настроить слайдшоу - добавить имеющиеся картинки и красиво разместить заголовки
2. переместить окно "поиск" наверх, к горизонт.меню
3. Привязать к боковому меню категории материалов
4. Боковое меню привязать к пункту верхнего горизонт.меню "материалы", как разделы
4. Вывести категории в меню на других страницах
5. Привязать материалы на главной (картинки с описанием) к категориям - Журнал к журналу, Курс к материалам
6. Сделать активным окно подписки на рассылку
7. На странице контактов, сделать активным адрес Скайпа и добавить форму для писем
8. На странице Консультации - привязать категории к боковому меню, материалы к новостям, настроить функцию регистрации на сайте.
9. Возможно вы найдете еще что-то важное, требующее настройки.
10. Дать пояснения по вашим настройкам, чтобы я впоследствии ничего не испортила.
Доменное имя сообщу заинтересованным.
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