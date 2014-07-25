Нужен специалист оп MODx + легкий дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки136 просмотров

В одном лице ищем для работ по задачам для ряда сайтов Дизайнера+верстальщика под ModX.

Ставим ТЗ оговариваем оплату и работаем.

Работаем по небольшой предоплате. до 20 процентов.

MODX
11 лет назад
a1exe1
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров