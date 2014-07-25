Требуется программист Joomla на постоянной основе. Оплата 90 рублей в час Требования: 1. Быть адекватным 2. Не пропадать ( особенно когда сайт лежит из за вас же) ...
Нужен специалист оп MODx + легкий дизайнер
В одном лице ищем для работ по задачам для ряда сайтов Дизайнера+верстальщика под ModX.
Ставим ТЗ оговариваем оплату и работаем.
Работаем по небольшой предоплате. до 20 процентов.
Заявки фрилансеров
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