Нужен человек, который хорошо разбирается в блогах на вордпрессе. Сайт почти закончен и натянут на Вордпресс. Необходимо внести некоторые доработки по функционалу.
Настроить пагинацию на wordpress
Доброго дня.
Сайт new.vladislavbychenkov.ru , пример страницы с пагинацией - http://new.vladislavbychenkov.ru/category/video/#.U9HZrPl_tuA - там "показать все ролики".
Нужно починить, сделать, чтобы работала правильно. В идеале - сделать красивую ajax-подгрузку по скроллу, как на топовых шаблонах.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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