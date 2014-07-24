Настроить пагинацию на wordpress

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Доброго дня.

Сайт new.vladislavbychenkov.ru , пример страницы с пагинацией - http://new.vladislavbychenkov.ru/category/video/#.U9HZrPl_tuA - там "показать все ролики".

Нужно починить, сделать, чтобы работала правильно. В идеале - сделать красивую ajax-подгрузку по скроллу, как на топовых шаблонах.

Спасибо.

AJAXWordPress
11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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