Доработки по сайту- вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок318 просмотров

Нужен человек, который хорошо разбирается в блогах на вордпрессе. Сайт почти закончен и натянут на Вордпресс. Необходимо внести некоторые доработки по функционалу.

WordPress
11 лет назад
alexeigro
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
11 лет назад
$30
2 дня
Привет всем. Очень хороший исполнитель! Все нюансы которые были по моему сайту сделал, предлагал какие-то свои решения, постоянно на связи, работа кипела). После установки на цмс-ку все показал и рассказал, как управлять, куда кликать итд. Надежный программист и просто приятный человек! Всем советую!
Отличный заказчик, все по делу, приятен в общении и работе, своевременная оплата, рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
11 лет назад