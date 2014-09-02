Доработки по сайту- вордпресс

Привет всем. Очень хороший исполнитель! Все нюансы которые были по моему сайту сделал, предлагал какие-то свои решения, постоянно на связи, работа кипела). После установки на цмс-ку все показал и рассказал, как управлять, куда кликать итд. Надежный программист и просто приятный человек! Всем советую!