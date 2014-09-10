Для постоянного сотрудничества нужен программист 1С-Битрикс. С нас постоянный поток заказов на разработку интернет-магазинов. Также в отсутствии заказов есть внутренние заказы нашей студии. С вас опыт и профессионализм. ...
Переписать компонент Joomla
Необходимо дописать\переписать компонент личного кабинета для Joomla 3.
Список необходимых функций предоставлю каждому кандидату лично.
Задание объемное и сложное. Прошу учитывать свои силы.
Выбранный исполнитель
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