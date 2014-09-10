Переписать компонент Joomla

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки175 просмотров

Необходимо дописать\переписать компонент личного кабинета для Joomla 3.

Список необходимых функций предоставлю каждому кандидату лично.

Задание объемное и сложное. Прошу учитывать свои силы.

Joomla
11 лет назад
Free_developer
Андрей 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Luzifox
Мария 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад
$370
10 дней
Мария отличный и очень ценный исполнитель. Выполнила очень важный и сложный проект, за который не бралось множество фрилансеров. Надеюсь на постоянное сотрудничество!
Отличный заказчик. Рекомендую. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Luzifox
Мария 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
11 лет назад