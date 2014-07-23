Создание английской версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок151 просмотр

Для сайта http://abamoscow.com/ необходимо создать английскую версию.

Также необходимо обновить wordpress до последней версии.

Интересуют сроки и стоимость работ.

С уважением, Марат

WordPress
11 лет назад
Sakurabeauty
Марат 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров