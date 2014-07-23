Необходимо найти бэкдор и удалить

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок160 просмотров

Необходимо найти бэкдоры и шеллы удалить и написать в каких документах они были.

11 лет назад
Ximal
Денис 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров