Сайт на друпале

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок156 просмотров

http://www.templatemonster.com/ru/demo/44694.html выбранный шаблон

http://mebstal.ru/ сайт исходник.

Требуется перетянуть новый дизайн, оставис старую структуру (ну кроме карточек, на старом сайте их вообще нет)

доступы - пришлю по требованию. пишите сроки и цену.

HTML
11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров