Сайт работающий на Python был перенесен с одного сервера на другой. После этого перестал работать. Выдает следующую ошибку: 500 Internal Server Error Требуется человек который сможет разобраться в чем проблема и установить ...
Сайт на друпале
http://www.templatemonster.com/ru/demo/44694.html выбранный шаблон
http://mebstal.ru/ сайт исходник.
Требуется перетянуть новый дизайн, оставис старую структуру (ну кроме карточек, на старом сайте их вообще нет)
доступы - пришлю по требованию. пишите сроки и цену.
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