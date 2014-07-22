На сайт http://akademia23.ru требуется добавить фотогалерею Сроки - 5 дней
Собрать сайт на Joomla
Нужно сделать полностью рабочий сайт с каталогом событий на Joomla 3.0.
1) Поправить покупной шаблон (уже сверстан) и переделать его в Joomla формат.
2) Адаптировать любой качественный компонент каталога в нужный нам формат (добавить поля и немного стандартной бизнес-логики в карточки каталога) и настроить необходимый нам дизайн карточек, категорий и прочих разделов каталога).
3) Взять готовый или дописать к каталогу модуль афиши, рекомендуемых мероприятий и составления заявки в pop-upе.
Срок 1 неделя. Пишите цены и в двух словах общую идею исполнения. И обязательно скайп!
Заявки фрилансеров
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