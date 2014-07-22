Собрать сайт на Joomla

Нужно сделать полностью рабочий сайт с каталогом событий на Joomla 3.0.

1) Поправить покупной шаблон (уже сверстан) и переделать его в Joomla формат.

2) Адаптировать любой качественный компонент каталога в нужный нам формат (добавить поля и немного стандартной бизнес-логики в карточки каталога) и настроить необходимый нам дизайн карточек, категорий и прочих разделов каталога).

3) Взять готовый или дописать к каталогу модуль афиши, рекомендуемых мероприятий и составления заявки в pop-upе.

Срок 1 неделя. Пишите цены и в двух словах общую идею исполнения. И обязательно скайп!