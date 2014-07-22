Ищу мастера по WordPress

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Доброго Здоровья!

Нужен толковый специалист по WordPress.

Для доработки/установки/настройки шаблонов и плагинов WordPress.

Например сделать шапку шаблона движущейся вниз сайта за курсором, добавить кнопку заказать звонок, форму подписки всплывающую при закрытии сайта, менять местами блоки, вставлять в нужное место домашнего шаблона слайдер, карту и т.п.

Пишите у кого есть опыт в описанной работе и примерные цены на свои услуги.

Надеюсь найти мастера для долгосрочного сотрудничества.

WordPress
11 лет назад
AdvertMaster9
Игорь 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров