Сделать вывод дочерних ресурсов для родительского раздела. Сайт http://www.evrotourtver.ru/
Сверстанные макеты Html Установить на Wordpress
Сверстанные макеты Html Установить на Wordpress и сделать готовый рабочий сайт скриншоты макетов в приложение от вас сроки и бюджет
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