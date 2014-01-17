Prestashop натягивание вёрстки

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка130 просмотров

Нужно натянуть вёрстку трех простых шаблонов.

Связь через скайп.

PrestaShop
11 лет назад
Led1989
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров