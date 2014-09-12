Допилить сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок196 просмотров

Нужно внести правки в сайт работающий на Joomla

Правки нужны seo-шнику

список правок в ТЗ, ТЗ в аттаче

От Вас нужны стоимость и сроки

Желательный вариант оплаты на карточку Приватбанк.

P.S. У нас seo-студия и периодически возникает необходимость в "допиливании" сайтов на Joomla разных версий. Если сработаемся - могу обеспечить джумло-сайты на доработку.

Joomla
11 лет назад
CyberSharkPro
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
11 лет назад
$30
1 день
В срок и за огоренную сумму. Рекомендую
Адекватный заказчик. Своевременная оплата и грамотная постановка задачи. Рекомендуем к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Wib
28 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов(-2)
11 лет назад