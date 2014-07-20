Доброе время суток!!Ищу специалиста CMS (DLE) в настройке шаблона . Нужно сделать следующее: меню, вывод категорий, популярное и т.п. Пример сайта предоставлю.Жду ваших откоиков.
Сделать форму подписки в слайдере WP
Есть сайт http://tyumentsev72.ru Вверху есть обычный слайдер.
Нужно сделать чтобы в слайдере были формы подписки, примерно как здесь: http://erdmangenrikh.com
Сайт на wordpress
Свои предложения пишите только под проектом, указывая приблизительную стоимость и сроки. А также свой контактный скайп.
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