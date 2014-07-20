Сделать форму подписки в слайдере WP

Есть сайт http://tyumentsev72.ru Вверху есть обычный слайдер.

Нужно сделать чтобы в слайдере были формы подписки, примерно как здесь: http://erdmangenrikh.com

Сайт на wordpress

Свои предложения пишите только под проектом, указывая приблизительную стоимость и сроки. А также свой контактный скайп.