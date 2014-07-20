Сделать форму подписки в слайдере WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки145 просмотров

Есть сайт http://tyumentsev72.ru Вверху есть обычный слайдер.

Нужно сделать чтобы в слайдере были формы подписки, примерно как здесь: http://erdmangenrikh.com

Сайт на wordpress

Свои предложения пишите только под проектом, указывая приблизительную стоимость и сроки. А также свой контактный скайп.

WordPress
11 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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