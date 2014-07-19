CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок127 просмотров

Приветствую,

Требуется специалист для выполнения разовых задач на одном сайте, но на регулярной основе.

В первую очередь необходимо осуществить несколько доработок, вида:

Добавить кнопку,

Добавить страницу на сайт,

Реализовать добавление видео на страницу.

Показывать сайт буду только при личной беседе.

Joomla
11 лет назад
SugarDay
Павел 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров