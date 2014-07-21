Требуется обновление DLE.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки134 просмотра

Необходимо сделать следующее:

1) Обновление DLE с версии 9.0 до последней.

2) Сохранение дизайна и тех доработок которые там есть сейчас.

3) Перенос сайта на новый хостинг.

P.S

Модулей на движок не установленно, все доработки касались поисковых запросов.

DLE
11 лет назад
fergoha
Сергей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад
$30
1 день
Очень ответственный и квалифицированный специалист, все настроил, обновил, перенес, попутно кое-что исправил. Всем рекомендую!
Рекомендую Сергея как адекватного заказчика,оплата моментальная без задержек.Нареканий нету!

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад