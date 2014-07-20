Joomla 2.5.6 добавить пару тайтлов и 2 видео

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки134 просмотра

Доброго времени суток!

Задача для специалиста по Joomla на ~10 минут. Необходимо поменять тайтл главной и 1 внутр. страницы. Так же необходимо установить 2 видео с ютуба на одну из внутр. страниц.

Joomla
11 лет назад
alexbard
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$5
1 день
Задача, выполнение которой должно было занять ~10 минут сделана 2-3 минуты. Всегда приятно работать со специалистами, знающими свое дело. Рекомендую!
Четко и оперативно. Спасибо)

Заявки фрилансеров

Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад