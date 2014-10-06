Сделать модуль корзины со всплывающим окном при добавлении товара в корзину на JoomShopping. Примеры: http://www.mobilluck.com.ua, http://foxtrot.com.ua, http://bt.kiev.ua, http://www.lamoda.ua.
Сменить CMS у шаблона с templatemonster
Сменить CMS у шаблона с templatemonster
http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/48965.html
На Drupal 7.
Нужна полная копия функционала шаблона.
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