Сменить CMS у шаблона с templatemonster

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки231 просмотр

Сменить CMS у шаблона с templatemonster

http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/48965.html

На Drupal 7.

Нужна полная копия функционала шаблона.

DrupalHTMLJoomla
11 лет назад
plastelinchik
Дмитрий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$200
7 дней
Спасибо, сделал шикарно 9/10
Все прошло идеально, рекомендую!

Заявки фрилансеров

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад