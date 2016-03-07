Создание/модификация интернет-магазинов на OpenCart/OcStore любой сложности
Акцент делаю исключительно на проекты на системах управления OpenCart/OcStore, так как с ними работаю достаточно много и знаю их вдоль и поперек:
- Установка сайта;
- Установка и настройка модулей;
- Перенос сайта на более актуальные версии;
- Адаптация и написание модулей;
- Верстка сайта;
- Услуги парсинга;
- Наполнение сайта по уже сформированному EXCEL;
- Выгрузка на прайс-агрегаторы и маркет-плейсы: ROZETKA, ALLO, PROM и другие;
- и т.д.
Всегда на связи в любом удобном для Вас мессенджере.
Любые формы оплаты:
- Приват, Альфа, Моно, Ощад-банк для Украины;
- Яндекс-деньги (учитывать +4% комиссии (персонализированный счет))
- WebMoney (учитывать +4% комиссии (персонализированный аттестат))
- SWIFT-платеж по реквизитам (банковский перевод по реквизитам для международных палтежей)
- WesternUnior.
- 13-летний опыт в сфере интернет-марктинга;
- глубокое знание SEO (поисковой оптимизации сайтов);
- создание концепций и курирование от А до Я;
- выступал на мастер-классах, участвовал в прямом эфире телеканала «Новая Одесса»;
- ранее, собственник веб-студии «DezMagic»;
- руководитель интернет-магазина PRIZMA (prizma-ua.com);
- на ты с OpenCart/OcStore;
- голова не болит / всегда на связи / любые формы оплаты.
"Почему портфолио и отзывы не обновлялись столько лет?"
В связи с тем, что я работал над точечными проектами и ушел в собственный бизнес, я ушел от предоставления услуг в качестве фрилансера. На текущий момент на 2019 год, я возобновил работу как исполнитель и буду рад вновь оказать Вам качественные услуги по адекватным ценам. Отзывы говорят сами за себя :)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Баннера для система онлайн-платежей MYPAY330 просмотров
- MyPay - система приема онлайн-платежей426 просмотров
- Оформление группы для ногтевого мастера337 просмотров
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- Офомление группы магазина Izhmarket248 просмотров
- Дизайн группы для интернет-маркетолога Dany Day288 просмотров
- Оформление группы "SM-AUDIO"219 просмотров
- Оформление группы для муз.коллектива Русское пол346 просмотров
- Оформление группы тур-агентства "Акапулько"302 просмотра
- Оформление группы для женского клуба "Avatana"241 просмотр
- Оформление группы детского магазина "Ясли"222 просмотра
- Оформление группы магазина AleviStyle331 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
7 баллов
4 года назад
Всё нормально. Работа была сделана.
Ответный отзыв
Своевременная оплата. Очень приятный в общении клиент. Структурированное ТЗ.
$80
10 баллов
4 года назад
Денис - це саме та людина яка допоможе вашому сайту працювати як годинник. Всі завдання були виконані згідно ТЗ. По закінченню роботи я отримав крутий відео-звіт з поясненнями. Це однозначно не остання наша співпраця. Рекомендую
Ответный отзыв
Своевременная оплата. Очень приятный в общении клиент. Структурированное ТЗ.
$30
10 баллов
4 года назад
Профессионально. Вежливо. Рекомендую...
Ответный отзыв
Все, как по часам. Спасибо.
$50
10 баллов
4 года назад
Рекомендую, качественно и в срок
Ответный отзыв
Все было деликатно и во-время. Спасибо.
$2
10 баллов
4 года назад
Отличная работа. Четко быстро результативно и выдержал блондинку в работе. Спасибо!
Ответный отзыв
Заказчик ответственный, с оплатой все впорядке. Спасибо.