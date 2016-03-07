Dezmagic-studio

Денис Dezmagic-studio

 
36 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Создание/модификация интернет-магазинов на OpenCart/OcStore любой сложности

Акцент делаю исключительно на проекты на системах управления OpenCart/OcStore, так как с ними работаю достаточно много и знаю их вдоль и поперек:

  • Установка сайта;
  • Установка и настройка модулей;
  • Перенос сайта на более актуальные версии;
  • Адаптация и написание модулей;
  • Верстка сайта;
  • Услуги парсинга;
  • Наполнение сайта по уже сформированному EXCEL;
  • Выгрузка на прайс-агрегаторы и маркет-плейсы: ROZETKA, ALLO, PROM и другие;
  • и т.д.
При необходимости подключаю специалистов из своей команды. К проекту отношусь всегда как к своему.

Всегда на связи в любом удобном для Вас мессенджере.

Любые формы оплаты:

  • Приват, Альфа, Моно, Ощад-банк для Украины;
  • Яндекс-деньги (учитывать +4% комиссии (персонализированный счет))
  • WebMoney (учитывать +4% комиссии (персонализированный аттестат))
  • SWIFT-платеж по реквизитам (банковский перевод по реквизитам для международных палтежей)
  • WesternUnior.
Ключевая информация:
  • 13-летний опыт в сфере интернет-марктинга;
  • глубокое знание SEO (поисковой оптимизации сайтов);
  • создание концепций и курирование от А до Я;
  • выступал на мастер-классах, участвовал в прямом эфире телеканала «Новая Одесса»;
  • ранее, собственник веб-студии «DezMagic»;
  • руководитель интернет-магазина PRIZMA (prizma-ua.com);
  • на ты с OpenCart/OcStore;
  • голова не болит / всегда на связи / любые формы оплаты.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Почему портфолио и отзывы не обновлялись столько лет?"

В связи с тем, что я работал над точечными проектами и ушел в собственный бизнес, я ушел от предоставления услуг в качестве фрилансера. На текущий момент на 2019 год, я возобновил работу как исполнитель и буду рад вновь оказать Вам качественные услуги по адекватным ценам. Отзывы говорят сами за себя :)

OpenCartВерстка сайтаocStoreSwift
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Danilmos
Даниэль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
7 баллов
4 года назад
Правки для сайта сделанном на OpenCart
Всё нормально. Работа была сделана.
Своевременная оплата. Очень приятный в общении клиент. Структурированное ТЗ.
Ответный отзыв
iSklad
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Правки по сайту (Работы на 1 час)
Денис - це саме та людина яка допоможе вашому сайту працювати як годинник. Всі завдання були виконані згідно ТЗ. По закінченню роботи я отримав крутий відео-звіт з поясненнями. Це однозначно не остання наша співпраця. Рекомендую
Своевременная оплата. Очень приятный в общении клиент. Структурированное ТЗ.
Ответный отзыв
alex5742
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Ищу опытного специалиста по OcStore для настройки интернет-магазина.
Профессионально. Вежливо. Рекомендую...
Все, как по часам. Спасибо.
Ответный отзыв
prbel
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
4 года назад
Доработки на сайте OpenCart
Рекомендую, качественно и в срок
Все было деликатно и во-время. Спасибо.
Ответный отзыв
GROWLABB
Елена 
32 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
$2
10 баллов
4 года назад
Убрать фон с сайта на opencard
Отличная работа. Четко быстро результативно и выдержал блондинку в работе. Спасибо!
Заказчик ответственный, с оплатой все впорядке. Спасибо.
Ответный отзыв