Создание/модификация интернет-магазинов на OpenCart/OcStore любой сложности

Акцент делаю исключительно на проекты на системах управления OpenCart/OcStore, так как с ними работаю достаточно много и знаю их вдоль и поперек:

Установка сайта;

Установка и настройка модулей;

Перенос сайта на более актуальные версии;

Адаптация и написание модулей;

Верстка сайта;

Услуги парсинга;

Наполнение сайта по уже сформированному EXCEL;

Выгрузка на прайс-агрегаторы и маркет-плейсы: ROZETKA, ALLO, PROM и другие;

и т.д.

При необходимости подключаю специалистов из своей команды. К проекту отношусь всегда как к своему.

Всегда на связи в любом удобном для Вас мессенджере.

Любые формы оплаты:

Приват, Альфа, Моно, Ощад-банк для Украины;

Яндекс-деньги (учитывать +4% комиссии (персонализированный счет))

WebMoney (учитывать +4% комиссии (персонализированный аттестат))

SWIFT-платеж по реквизитам (банковский перевод по реквизитам для международных палтежей)

WesternUnior.

13-летний опыт в сфере интернет-марктинга;

глубокое знание SEO (поисковой оптимизации сайтов);

создание концепций и курирование от А до Я;

выступал на мастер-классах, участвовал в прямом эфире телеканала «Новая Одесса»;

ранее, собственник веб-студии «DezMagic»;

руководитель интернет-магазина PRIZMA (prizma-ua.com);

на ты с OpenCart/OcStore;

голова не болит / всегда на связи / любые формы оплаты.

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"Почему портфолио и отзывы не обновлялись столько лет?"

В связи с тем, что я работал над точечными проектами и ушел в собственный бизнес, я ушел от предоставления услуг в качестве фрилансера. На текущий момент на 2019 год, я возобновил работу как исполнитель и буду рад вновь оказать Вам качественные услуги по адекватным ценам. Отзывы говорят сами за себя :)