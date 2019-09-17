Необходимо настроить екоммерс, сайт на самописном движке
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо ускорить сайт и добиться: не более 150мс ответа сервера PageSpeed Insights:Мобилка не менее 55 Десктоп не менее 75 PageSpeed InsightsPageSpeed InsightsСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Слетела капча https://dialogit.ru/company/rabota-u-nas/otpravit-rezyume/ Битрикс кастомСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать интерактив для карточки товара: Референс https://pm.ru/category/mebel-dlya-ofisa/komplekti-mebeli-dlya-ofisa/goods-sokol_r_white/#color42648 Пример куда нужно: https://pravmebel.com/catalog/ofisnaya_mebel/komplekty_ofisnoy_mebeli/kabinet_rukovoditelya_vasanta/ Будет 3 таких комплекта + привязать товары из каталога (список приложу, до 15 на каждый комплект) Php 5.6 Битрикс 16 Лицензии нет. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
http://etnosocium.ru - текущий сайт https://nbpublish.com/ - референс внешнего вида Собрать сайт под ключ, с баннерами и тд. На шаблоне WP, шаблон будет рассмотрен согласно вашим предложениямСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо внести доработки из тз, контент предоставлю.https://docs.google.com/document/d/1Xm8AYi23EKReNXCzymNDiEMTFu6Yuub593a3CR7TtXs/edit#heading=h.dlv21t9en244Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
https://валбергсейф.рф/ Сделать вывод на страницах пагинации "– страница N"Текст на фильтрах и на страницах пагинации не должен выводиться clip412Тексты опустить вниз clip413 , спойлер убратьСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $250
Скопировать сайт https://flugger.ua/ . Нужно именно один в один, без редиректов при выборе цвета. Сайт на русском языке,цены предоставлю в рублях.Документы тожеТексты для страницы https://flugger.ua/ua/pro-nas/Информацию на внутренние берем с http://www.flugger.ru/Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад