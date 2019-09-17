prbel

Николай prbel

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

mel_17_1
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
$200
5 баллов
6 лет назад
Скопировать сайт
Трудно было работать с ним
Все в срок и качественно, помогла раскатать на сервере, настроить. Спасибо.
Ответный отзыв
Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработки на сайте OpenCart
Opencart
Все было деликатно и во-время. Спасибо.
Рекомендую, качественно и в срок
Ответный отзыв