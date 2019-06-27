iSklad

Сергей Боднар iSklad

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Лендинг для компании

    Нужна профессиональная лендинг страница (под ключ) для сайта компании. Компания ТОВ "Мишок" Оптовые продажи товаров хоз направления и посуды. Конкретное ТЗ будет отправлено тому, кто представит лучшие свои работы ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Подготовить сайт к выгрузке товаров из 1С через CommerceML

    Всем, доброго времени суток.  _ Сайт: www.mishok.com.ua (OpenCart) _ Задачи: * Подготовить сайт к выгрузке товаров из 1С через CommerceML. Наши специалисты по 1С уже работают над настройкой формирования ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки по сайту (Работы на 1 час)

    Всем, доброго времени суток.  _ Сайт: www.isklad.com.ua (OpenCart) Задачи: * Поправить сайт. Ссылка на описание правок - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGjUvzTTqaFfd-ixTBXO4EU4YS-9hi5hvYAz0NfQDAE/edit?usp=sharing Цель: Сделать сайт более удобным для пользования.

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Правки согласно SEO аудита

    Всем, доброго времени суток.  _ Сайт: www.isklad.com.ua (OpenCart) Задачи: * Редактировать сайт. Ссылка на файлы аудита - https://drive.google.com/drive/folders/1QWaqPfPGu57OJ5NhGAdkxqAqiBzsqso8?usp=sharing Цель: Сделать сайт более эффективным с точки зрения SEO.

    Opencart
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн витрин магазинов

    Два магазина. Нужно подготовить дизайн для витрин. (4 окна и 3 окна). Ждем ваши мега крутые работы) Пусть победит наилучший! _  1. Дизайн должен быть современным.  2. Макеты подготовлены для полиграфии. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн витрин магазинов

    Два магазина. Нужно подготовить дизайн для витрин. (4 окна и 3 окна). Ждем качественную работу + примеры работ - обязательны!  1. Дизайн должен быть современным.  2. Макеты подготовлены для полиграфии. 3. Магазины ...

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

DjeenGreen
38 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Лендинг для компании
Очень приятно, легко и непринужденно было работать. Четко поставленное ТЗ, уважительное и приятное общение, всегда на связи. Большое спасибо за оказанное доверие! Как заказчика рекомендую!
Друзья, хватит перебирать исполнителей с надеждой найти лучшего, он уже здесь! Алексей Белов - именно тот специалист который вам нужен. Алексей признайтесь, вы читаете мысли? Иначе как вам удалось реализовать наш проект точно соответствовавший нашему воображению. Работа, исполнение, сроки, правки - все на высшем уровне. Полностью удовлетворены результатом. Успехов вам!
Ответный отзыв
Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Правки по сайту (Работы на 1 час)
Opencart
Своевременная оплата. Очень приятный в общении клиент. Структурированное ТЗ.
Денис - це саме та людина яка допоможе вашому сайту працювати як годинник. Всі завдання були виконані згідно ТЗ. По закінченню роботи я отримав крутий відео-звіт з поясненнями. Це однозначно не остання наша співпраця. Рекомендую
Ответный отзыв
AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Добавление reCaptcha на сайт
Opencart
Четко и понятно сформулирована задача. Оплата сразу после проверки задачи любым удобным способом. Было приятно работать с Сергеем! Рекомендую!
Алексей - мастер! Все четко, быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн витрин магазинов
Благодарю за интересный проект. В который раз сотрудничество с Сергеем прошло успешно и продуктивно. Мои рекомендации.
Сделка прошла успешно. Все пожелания были учтены. Рекомендую Артема к сотрудничеству, как профессионала в своем деле.
Ответный отзыв