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- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем, доброго времени суток. _ Сайт: www.mishok.com.ua (OpenCart) _ Задачи: * Подготовить сайт к выгрузке товаров из 1С через CommerceML. Наши специалисты по 1С уже работают над настройкой формирования ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем, доброго времени суток. _ Сайт: www.isklad.com.ua (OpenCart) Задачи: * Поправить сайт. Ссылка на описание правок - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vGjUvzTTqaFfd-ixTBXO4EU4YS-9hi5hvYAz0NfQDAE/edit?usp=sharing Цель: Сделать сайт более удобным для пользования.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Всем, доброго времени суток. _ Сайт: www.isklad.com.ua (OpenCart) Задачи: * Редактировать сайт. Ссылка на файлы аудита - https://drive.google.com/drive/folders/1QWaqPfPGu57OJ5NhGAdkxqAqiBzsqso8?usp=sharing Цель: Сделать сайт более эффективным с точки зрения SEO.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
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Всем, доброго времени суток. _ Сайт: www.isklad.com.ua (OpenCart) Задачи: * Заполнение Title, Meta Title, Description * Первичный аудит сайта со сбором данных семантики * Рекомендации в ...Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт6 лет назад
Два магазина. Нужно подготовить дизайн для витрин. (4 окна и 3 окна). Ждем ваши мега крутые работы) Пусть победит наилучший! _ 1. Дизайн должен быть современным. 2. Макеты подготовлены для полиграфии. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Два магазина. Нужно подготовить дизайн для витрин. (4 окна и 3 окна). Ждем качественную работу + примеры работ - обязательны! 1. Дизайн должен быть современным. 2. Макеты подготовлены для полиграфии. 3. Магазины ...Наружная реклама16 заявокЗакрыт6 лет назад