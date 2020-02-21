ocStore 2.3.0.2.3 (opencart) + TECDOC Добрый день! Ищу специалиста по скрещиванию ocStore 2.3.0.2.3+TECDOC ! Сайт развернут на нашем сервере (всю информацию могу предоставить позднее) Сайт развернут на ocStore 2.3.0.2.3 Готов купить модуль для установки на нашем сайте + саму ...
Подготовить сайт к выгрузке товаров из 1С через CommerceML
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем, доброго времени суток.
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Сайт: www.mishok.com.ua
(OpenCart)
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Задачи:
* Подготовить сайт к выгрузке товаров из 1С через CommerceML.
Наши специалисты по 1С уже работают над настройкой формирования файла выгрузки. От Вас потребуется направить их внимание на правильное формирование структуры, выгрузки нужных полей для получения качественно выгруженных товаров на сайт.
Это может быть как ваша ручная настройка (программирование), так и задействование уже готовых решений (модулей) которые проверены временем и имеют хороший рейтинг.
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Цель: Сделать качественную настройку выгрузки товаров на сайт через CommerceML.
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