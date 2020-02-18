Запустить проект на Magento2 с шаблоном

Необходимо доработать процесс оформления заказа для CMS OkayCMS. Форма оформления должна быть похожа на форму оформления заказа на [url=http://27.ua/]27.ua[/url]. 1. При добавлении товара в корзину (кнопки купить, заказать) должно появляться всплывающее окно по центру экрана, где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходимо развернуть проект на Magento 2 c шаблонным дизайном.
По задачам надо.
1. Установить Magento 2.
2. Установить тему и настроить базовый функционал
3. Установить и настроить доп модули (онлайн оплата Liqpay, Нова пошта, модуль выгрузки XML (Hotline, Розетка, Prom, Google Merchant)
4. Перенос товаров с текущего сайта (с базы в базу или из XML)
Обязателен большой опыт с Magento и наличие портфолио.
Просьба указывать сроки цену.
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