Сделать интеграцию сайта с WordPress

Сделать интеграцию сайта на ворпдресс для работу вукомерс интернет-магазина

Подключить онлайн-оплату. Скорее всего будет робокасса. + подключить AmoCRM или RetailCRM Решим после интеграции на ВП будем подключить или нет).

Страницы с категориями и карточкой, и оформлением заказа сделать можно из любого шаблона, но главное подогнать под наш стиль(шапка, подвал, шрифты и цвета)

Ссылка на сайт : https://guard1.000webhostapp.com/