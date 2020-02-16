Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на Joomla 3 в связке с Joomshopping. Требуется установить плагин (или иную доработку) для того, чтобы в поиске при наборе поискового запроса всплывали подсказки из имеющихся товаров. Прошу указывать сроки и стоимость.
Доработка сайта на OpenCart (фильтры, цены, система заказа)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток! Необходим разработчик на OpenCart с углубленными знаниями системы,
потому что допиливать функционал придется вручную (если есть готовые
модули - тоже здорово). Основные моменты проекта следующие.
- Есть сайт, сделан на 30%, сайт оптовый
- Сайт не совсем интернет-магазин в привычном смысле - необходимо будет
убрать личные кабинеты и стандартную систему оплаты и оформления заказа.
Предполагается, что после оформления заказа будет формироваться exel
таблица и отправляться на почту сотруднику.
- Есть фильтр по цене товара. Необходимо настроить 2 цены товара (за
единицу товара и за коробку), но фильтр (основная цена) должен быть
именно по "цене за единицу". При этом, в корзину можно будет положить
только "коробку" (разное количество товара). Т.е. основная цена и фильтр
- за единицу. А цена, которая рассчитывается на карточке товара - уже
за, допустим, за 100 единиц.
Эта задача, с ценами и функционалом покупки - основная. Готова дать
более подробные пояснения, если не очень понятно написано. Проект еще
сырой и не все моменты есть возможность указать.
Среди других задач:
- Выгрузка товаров с максимальной автоматической привязкой (нужно будет макет xml файла для заполнения для менеджеров)
- Изменение главной страницы
- Внедрение фильтровых иконок вместо существующих (например, вместо
отображаемых в верхней части шапки "войти" и "регистрация") и прочие
косметические моменты
- Настройка блога (доработка), вывод записей на главную по дизайн-макету
- и прочие задачи подобного свойства.
- Верстка - обсуждаемо (не обязательно делать), в первую очередь нас интересуют работы по бекэнду.
Прошу обозначить примерные сроки и бюджеты.
Спасибо за внимание!
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